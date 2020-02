Umbria, incidente stradale alle porte di Perugia: trentenne in Rianimazione

E' ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia l'uomo di 30 anni coinvolto venerdì 21 febbraio in un incidente stradale nella strada che collega Ponte Felcino a Perugia, all'altezza di Ponte Rio. Il trentenne, soccorso sul posto dal personale del 118 e dai vigili del fuoco, era stato trasferito in codice rosso al Pronto soccorso, dove dagli accertamenti radiografici sono emersi un grave trauma cranico e diverse fratture in altre parti del corpo. Da qui la decisione di ricoverarlo nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. Nello scontro frontale, verificatosi intorno alle 21, è rimasta ferita anche una donna di 60 anni che era alla guida dell’altro veicolo. Le condizioni della 60enne non sono gravi, ha riportato una frattura alle gambe e ha una prognosi di 30 giorni.