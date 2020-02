Le foto Frecciarossa deragliato, nei soccorsi impiegate 100 persone. Il prefetto: "I tecnici devono valutare"

Sono almeno 100 le persone impegnate nelle operazioni di soccorso per l'incidente ferroviario che ha coinvolto il Frecciarossa Milano-Salerno nel Lodigiano. Lo ha detto Marcello Cardona, prefetto di Lodi, ai microfoni di Rainews 24. Il prefetto rispondendo alla domanda se ci possa essere stato un distacco della motrice nel deragliamento del treno alta velocità, ha dichiarato che "la situazione è tutta da valutare". "Sono iniziate le prime attività di riscontro per capire dove è stato il punto zero del deragliamento - ha aggiunto il prefetto Marcello Cardona - non si può fare alcun tipo di considerazione sulla dinamica. Adesso i tecnici dovranno valutare".

