No Tav, 14 denunce per gli scontri in Val di Susa di luglio

(Agenzia Vista) Torino, 21 dicembre 2019 No Tav, 14 denunce per gli scontri in Val di Susa di luglio Sono 14 le persone finora individuate e denunciate per gli incidenti del 27 luglio scorso contro la Tav in Val di Susa Fonte Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev