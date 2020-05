Coronavirus, dopo il lockdown prima messa in duomo con i fedeli celebrata a Perugia dal cardinale Bassetti

Il cammino verso la normalità, dopo le lunghe settimane del lockdown a causa della pandemia da Coronavirus, è anche quello della possibilità per i fedeli di tornare ad assistere personalmente alla messa. E' stato così anche a Perugia, dove il cardinale Gualtiero Bassetti e il vescovo ausiliario Marco Salvi hanno concelebrato nella cattedrale di San Lorenzo il primo rito a "porte aperte", al quale hanno preso parte anche esponenti delle istituzioni, a cominciare dalla presidente della Regione, Donatella Tesei, e dal sindaco di Perugia, Andrea Romizi.

Nel giorno della ripresa delle messe aperte al pubblico il cardinale arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei Gualtiero Bassetti ha presieduto la celebrazione eucaristica in duomo nel pomeriggio del 18 maggio, giorno in cui cento anni fa nasceva san Giovanni Paolo II. Celebrazione che si è svolta all'insegna della massima attenzione alle distanze e del rispetto delle procedure previste dai protocolli firmati da Governo e Cei

"Dopo l'accordo con il Governo da me sottoscritto il 7 maggio - ha detto Bassetti nell'omelia - da oggi in tutte le chiese d'Italia i sacerdoti hanno potuto celebrare l'Eucaristia insieme al loro popolo. E' questo, dunque, per tutti noi, un giorno di letizia pasquale. Ci siamo raccomandati affinché ovunque vengano osservate con diligenza tutte le precauzioni prescritte e ognuno si senta responsabile dell'altro, nei suoi comportamenti e nelle sue iniziative. Ringrazio le autorità civili, militari, sanitarie qui convenute. Esse rappresentano le istituzioni pubbliche presenti a Perugia, che in questi giorni di emergenza si sono assunte la responsabilità di gestire una situazione inedita, in mezzo a grandi difficoltà. Saluto e ringrazio i medici, gli infermieri e i volontari che, a vario titolo, si sono prodigati nell'aiuto ai malati e ai bisognosi. Un grazie da tutta la comunità civile e religiosa di Perugia. Sappiamo bene che l'emergenza non è finita. Ci attendono altri mesi pieni di preoccupazioni e di sfide, ma con la buona volontà di tutti riusciremo a superare anche questa fase e, se Dio vuole, ad uscire dal dramma, costato finora decine di migliaia di morti e centinaia di migliaia di infettati in tutta Italia. Insieme al culto pubblico, oggi sono ricominciate molte attività lavorative: ognuno, nello svolgimento del proprio dovere, contribuirà alla ripresa del Paese e al benessere della comunità".

Fotoservizio Giancarlo Belfiore