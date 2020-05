Nella mattinata di martedì 5 maggio è ripresa l’attività del mercato a Città di Castello in piazzale Ferri e a Trestina in via d’Aquino. Giovedì e sabato anche il mercato settimanale si svolgerà nello stesso luogo e con le stesse modalità che prevedono il contingentamento, il controllo degli accessi nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale per il contenimento del Coronavirus. L’assessore al Turismo e commercio Riccardo Carletti ha annunciato che si lavora per riportare il mercato nella consueta location del centro. Già riaperti da lunedì 4 i cimiteri.