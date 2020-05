La Funivia, l’impianto di risalita che collega in sei minuti Gubbio con il Monte di Sant’Ubaldo, con l’esplosione della pandemia da Coronavirus è ormai chiuso da circa due mesi, ma una volta alla settimana viene rimesso in funzione per alcune ore per evitare che ci siano pause troppo lunghe di inattività. Si tratta di interventi che mirano a tenere “oliati” gli ingranaggi dell’impianto.

