Titolari di ristoranti, pizzerie e bar di Perugia e Terni hanno aderito alla protesta nazionale promossa dal Movimento imprese ospitalità contro il decreto del governo per la fase 2 dell'emergenza Coronavirus. Hanno apparecchiato i propri tavoli e acceso le luci delle proprie attività per reagire alla decisione di farli riaprire soltanto dall'1 giugno. Condizione, questa, che potrebbe condannare molti di loro a prendere in considerazione l'eventualità di chiudere l'attività. Mentre sono chiusi e si devono accontentare delle briciole rappresentate dalla consegna a domicilio e dalla vendita per asporto, continuano a dover pagare utente, tasse e tributi con ricavi ridotti al lumicino. Ristoratori e titolari di pizzerie e bar hanno aderito anche a Orvieto, Foligno, Passignano, Ellera e Spoleto.

Fotoservizio Giancarlo Belfiore e Stefano Principi