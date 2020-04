25 aprile, lo spettacolo delle Frecce Tricolori. L'Aeronautica sorvola una Roma deserta e il Qurinale.

Una Roma deserta a causa del lockdown è stata sorvolata più volte dalle Frecce Tricolori dell’Aeronautica. Tradizionale scia bianca, rossa e verde in occasione del 25 aprile, un primo passaggio sopra l’altare della Patria poco dopo le 15, poi dopo aver sorvolato il resto della città, gli aerei della pattuglia acrobatica sono passati sopra il Quirinale e poi sul Vittoriano. Tutti hanno guardo il loro volteggio da finestre e balconi ascoltando il fragore dei motori che ha rotto il silenzio della Capitale chiusa per Coronavirus. Un tricolore di grande speranza per il popolo italiano che aspetta trepidante la fase 2 per uscire di casa.