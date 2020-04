Secondo i dati ufficiali in Ecuador i morti da Coronavirus sono 400 e i contagi oltre 8mila. Il virus stringe d'assedio in particolare la provincia di Guayas, soprattutto la capitale Guayaquil. Ma stando alle testimonianze e alle immagini che arrivano dal Paese del centro America, la situazione è peggiore, al punto che c'è una vera e propria emergenza bare. Le agenzie funebri hanno terminato le casse da morto, soprattutto quelle meno costose e quindi destinati ai poveri. Qualcuno è dovuto ricorrere alle bare di cartone, contestualmente è iniziata una intensa produzione di casse. Le autorità faticano a gestire la situazione e nei giorni scorsi sono state diffuse immagini di cadaveri abbandonati o bruciati in strada.