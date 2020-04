Coronavirus, operai scavano le fosse. Immagini da brividi dall'Argentina. La situazione in Sud America. Foto

Emergenza Coronavirus: sono immagini che mettono i brividi quelle che arrivano dall'Argentina. Nonostante l'epidemia per ora non abbia interessato il Paese in maniera violenta (2.200 casi e circa 100 morti), si scavano fosse per le eventuali prossime vittime del Covid-19, evidentemente temendo una forte diffusione del virus. Le immagini sono state diffuse dall'agenzia Lapresse e mostrano alcuni operai impegnati a scavare a mano decine e decine di fosse. In Sud America la situazione ancora sembra sotto controllo. In Uruguay 8 decessi, in Cile 92, in Perù 230, in Colombia 112, in Venezuela 9, in Bolivia 28, in Paraguay 7. I due Paesi attualmente nella situazione peggiore sono il Brasile, con 24mila contagi e 1.378 morti, e l'Ecuador, dove i decessi dichiarati sono 355 ma quelli reali molti di più.

