Coronavirus, in Spagna 10mila morti. Tragiche foto da Barcellona: decine di bare nel parcheggio dell'obitorio

Sono immagini tragiche, drammatiche. Dovrebbero far riflettere chi ancora sostiene ostinatamente che si tratti poco più di una influenza. O chi lo ha fatto per settimane, ignorando i tanti appelli che venivano dagli scienziati e dai virologi oppure le notizie che trapelavano dalla Cina. Nessuna influenza fa tanti morti insieme e bisogna tornare alla Spagnola per una strage del genere. In Italia foto e video dolorosi sono arrivati in particolare da Bergamo: bare in fila all'interno delle chiese perché gli obitori erano pieni. O peggio un interminabile corteo di camion dell'esercito costretti a portare i feretri in altre città, per l'impossibilità di smaltimento del forno crematorio. Ora foto altrettanto drammatiche arrivano dalla Spagna. Il reportage Ap Photo/Emilio Morenatti è da brividi. Decine e decine di bare delle vittime da Coronavirus sul pavimento del parcheggio dell'obitorio di Collserola, a Barcellona, in attesa di essere sepolte o incenerite. La Spagna sta vivendo una fase cruciale della pandemia. I morti sono oltre 10mila, 110mila i contagi. Dati ufficiali di oggi 2 aprile (come le foto), diffusi dalla Johns Hopkins University, anche se nel Paese, così come sta succedendo in Italia, ogni giorno di più aumenta la consapevolezza che il numero delle vittime è purtroppo maggiore. Ai dati che arrivano dagli ospedali, infatti, andrebbero aggiunti i decessi avvenuti nelle abitazioni che spesso sfuggono al bilancio sul virus. Forse soltanto alla fine di questa tragedia sarà possibile capire davvero quante vite si è portato via Covid-19.

Giuseppe Silvestri