Coronavirus, da #iorestoacasa a #iorestoincam: Carlotta racconta l'isolamento domiciliare con foto d'autore

di Giuseppe Silvestri

Si può restare in casa anche restando in cam. Intendendo per cam la macchina fotografica. Restare chiusi tra le mura di un appartamento è difficile per tutti, ma lo è un po' di più per chi è abituato a raccontare il mondo e ciò che in esso accade. Come Carlotta Domenici De Luca, romana, 42 anni fotografa professionista da oltre 20, che nel corso della sua carriera ha dapprima iniziato a immortalare gli sport estremi, per poi passare al mondo dello spettacolo e infine concentrarsi sui ritratti. Sui volti. Ed è certo che in "custodia domiciliare" di visi, di sguardi, di sorrisi ne intercetti veramente pochi. E' così che nasce #iorestoincam che altro non è che il racconto della "guerra silenziosa" che stanno vivendo milioni di persone in tutto il mondo. "Ogni essere umano è unico", sostiene Carlotta spiegando perché ama la foto di ritratto, e lo è ovviamente anche se "rinchiuso" nella propria abitazione. Quando tutto questo sarà finito, speriamo prima possibile, ognuno di noi conserverà ricordi e sensazioni proprie, ma ci saranno anche tanti che cercheranno di raccontare cosa è accaduto in questo drammatico inizio di 2020. Carlotta vuole farlo immortalando questi attimi. Attimi eterni solo apparentemente, perché il tempo attenua ogni cosa. Ecco perché, ancora di più, vanno "fermati" per sempre.

"La sera del 10 marzo - racconta Carlotta - mi trovavo su Skype con mio padre e per gioco gli ho fatto un ritratto con la mia macchina fotografica, quando l’ho rivisto mi sono accorta della forza di ciò che si poteva raccontare. Sono partita con un breve “racconto”, un’ idea da sviluppare pensavo e, invece, in poco più di 20 giorni ho fotografato 250 persone, sparse in tutto il pianeta. Parlo 3 lingue e questo mi ha facilitato, in alcuni luoghi la forza del progetto sta nella condivisione e nel passaparola".

"Sento il dovere come artista e come fotografo - continua - di raccontare l’identità di più persone possibili. Ognuno di noi ha bisogno di sapere che, anche se diviso dai propri affetti e circondato da questo virus, esiste e combatte ogni giorno unendosi in un unica grande e forte “famiglia digitale”. Il mio obiettivo alla fine di tutto questo cataclisma è quello di raccogliere le immagini in un libro e presentarlo in Italia e all’estero, organizzando eventi dove tutti insieme possiamo risentirci felici di fare quei gesti che prima ci sembravano “normali” e che ora invece sono divenuti preoccupanti, se non addirittura pericolosi per noi e per gli altri".