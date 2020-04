Coronavirus, infermieri francesi si spogliano per protesta: nudi per chiedere sicurezza sul lavoro. GALLERY

Gli infermieri in Francia (GUARDA IL VIDEO) hanno dato il via a una campagna per accendere i riflettori sulle loro condizioni di lavoro in queste settimane di emergenza sanitaria. Una iniziativa di protesta per chiedere maggiore sicurezza e adeguata dotazione di protezione contro il Covid-19 durante l'orario di lavoro. Per questo 43 di loro si sono spogliati davanti all'obiettivo di una macchina fotografica. Hanno anche lanciato un hashtag, #NudicontroilCovid-19. Attraverso gli scatti dei loro corpi nudi vogliono mostrare quanto siano indifesi, quanto mettano in pericolo i pazienti e le proprie famiglie, quanto abbiano bisogno di attrezzature adeguate.