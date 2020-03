Coronavirus, anche il Regno Unito ora ha paura. A Londra caccia ai disinfettanti. Chiusi uffici della city

di Giovanna Belardi

Adesso anche il Regno Unito trema per il Coronavirus. E in Gran Bretagna vivono migliaia di italiani. In queste ore vanno a caccia di disinfettanti e alcol, per cercare di difendersi dal Covid19. Visto che nei supermercati alcuni articoli iniziano a scarseggiare, c'è chi fa riferimento ai mercati etnici per esempio a Londra, nei quartieri intorno alla city. Molti uffici sono chiusi nel cuore finanziario della città e nelle vie dell'east London i negozianti hanno allargato un po' di più del solito nei marciapiedi le proprie bancarelle dove è possibile trovare un po' di tutto, dai prodotti per l'igiene della persona a quelli per la casa. Nei giorni scorsi il primo assalto era stato alla carta igienica, poi c'era stata una sorta di limitazione che impediva di acquistare più di due articoli dello stesso tipo per volta. La corsa adesso è ai disinfettanti. Sempre a Londra alcuni grandi negozi hanno ridotto l'orario di apertura e molti ristoranti cominciano a proporre consegne a domicilio. Improvvisamente, dopo che da settimane dall'Italia arrivavano notizie allarmanti puntualmente snobbate, sembra che anche nel Regno Unito l'aria sia cambiata.

