Coronavirus, le immagini delle autostrade deserte: fotografia di un Paese fermo

Autostrade quasi deserte, pochi mezzi in circolazione, soprattutto tir e camion che trasportano merci e beni di prima necessità e che quindi non possono fermarsi, come prevede per tutti gli altri il decreto anti Coronavirus. La carrellata attraverso le immagini delle telecamere di Autostrade per l'Italia, dà l'idea di come il Paese sia letteralmente fermo. Il sito della rete autostradale permette di guardare i video in tempo reale e gli occhi elettronici, installati per controllare circolazione e ingorghi, inquadrano lunghe strisce di asfalto quasi spettrali. Soltanto i video che arrivano dalle telecamere nei pressi delle grandi città, da Roma a Milano, da Torino a Napoli, mostrano un minimo di traffico.

