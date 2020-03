Le foto Coronavirus, c'è l'epidemia? Bene tutti al mare in barba ai divieti e agli appelli di mezzo mondo

Al mare nonostante il decreto del governo che impone di restare in casa a causa dell'epidemia di Coronavirus. Al mare nonostante da tutto il mondo da giorni arrivino appelli che invitano a restare chiusi nella propria abitazione perché, come insegna la Cina, è l'unico modo per cercare di sconfiggere il Coronavirus. Evidentemente c'è chi non è interessato alla battaglia. Non si spiegano in altra maniera le fotografie che arrivano dalla provincia di Grosseto, pubblicate dall'Agenzia LaPresse. Decine e decine di persone, di tutte le età, che hanno approfittato della bella giornata e se ne sono andate a fare una passeggiata in spiaggia. Incuranti dei pericoli, degli obblighi imposti dal governo e degli appelli.

