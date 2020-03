Le foto Coronavirus, la scelta dell'Italia sui principali giornali del mondo. Ora tutta Europa corre ai ripari

La decisione del governo di far diventare l'intero territorio italiano "zona protetta" per combattere il Coronavirus, finisce sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo o quantomeno delle loro edizioni web. Dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti, dalla Francia alla Germania, dalla Spagna all'Austria e così via: tutte le principali testate del mondo dedicano ampio spazio al nuovo decreto nominato dallo stesso premier Giuseppe Conte "Io resto a casa". Qualche giornale definisce la scelta coraggiosa, qualche altro addirittura una esperienza da cui si potrà imparare. Del resto con il trascorrere dei giorni e la diffusione del contagio, anche gli altri paesi europei (e non solo) si stanno rendendo conto della gravità della situazione. Un concetto che il decreto amplifica ulteriormente.

