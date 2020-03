Coronavirus in Umbria, chiudono le Terme di Triponzo. Atto di responsabilità: "Condividiamo azione governo"

In Umbria le Terme di Triponzo, in Valnerina, hanno adottato un comportamento altamente responsabile e deciso di chiudere i battenti per scendere in trincea contro il Coronavirus Covid 19. Lo spiega la direzione di Bagni Triponzo spa attraverso una nota. "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Covid19 - si legge nel documento - supportando e condividendo l’azione del governo per contribuire ad evitare gli spostamenti delle persone all’interno del territorio nazionale e regionale, la spa ha deciso di chiudere temporaneamente il Complesso Termale fino al 3 aprile 2020, sottraendo quindi la disponibilità di fruizione dei propri servizi al pubblico".

"Questa decisione - spiega la direzione - nasce dalla presa d’atto che la spa termale costituisce una attrattiva turistica per la Valnerina, nonostante sia stata colpita dal sisma proprio nel periodo successivo alla sua inaugurazione, avvenuta nel settembre 2016, registrando comunque un trend in crescita con numerosi utenti provenienti da tutta Italia, ma soprattutto dall’Umbria e dalle regioni limitrofe come Lazio, Toscana, Marche e Emilia Romagna".

I Bagni Triponzo quindi "facendo proprie le indicazioni del mondo scientifico, che afferma che attualmente l’unico modo per contrastare il Covid19 sia quello di attuare il distanziamento sociale, decide la propria chiusura volontaria e per “contrappasso” mira quindi a disincentivare, in questo momento di emergenza sanitaria, il turismo verso di sé invitando tutti a restare a casa.

La scelta di chiudere al pubblico il complesso termale dei Bagni Triponzo, comporta comunque un sacrificio economico, tuttavia riteniamo che questa azione volontaria per il bene comune sia una delle più incisive per contribuire a ridurre le occasioni di aggregazione, suscettibili di innescare e amplificare criticità sanitarie".

