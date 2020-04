Terremoto in provincia di Piacenza. A Bobbio crolla parte di una casa. Le immagini

Una forte scossa di terremoto ha interessato la provincia di Piacenza, epicentro a Cerignale, con una magnitudo stimata di 4.2 attorno alle 11.42 di giovedì 16 aprile 2020 (clicca qui). La scossa è stata avvertita in diverse zone del Nord Italia in particolare anche a Milano e Genova: sui social sono state evidenziate anche cadute di tegole dai tetti e attimi di panico. A Bobbio, borgo in Val di Trebbia a pochi chilometri dall'epicentro, è stato registrato anche un crollo di una parte di casa. Paura un po' in tutto il Piacentino in un momento già di per se piuttosto complicato per l'emergenza legata al Coronavirus.