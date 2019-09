Casagrande Contardi super. E' campione italiano del Civ Junior Ohvale 110

Al primo anno nel Civ Junior ha vinto il titolo italiano Luca Maria Casagrande Contardi da Palazzo di Assisi ha vinto il tricolore con la sua Ohvale 110 dopo cinque gare del campionato della Federazione di motociclismo. Il giovane pilota ha 10 anni e ha duellato con Mattia Carente che era in testa alla classifica fino alla tappa di Magione, quando l'umbro ha vinto le due manche, mentre Carente si è dovuto accontentare di 13 punti. Casagrande Contardi è arrivato all'ultima sfida di Franciacorta con 16 punti di vantaggio e grazie ad una vittoria in gara 1 e un secondo posto nell'atto conclusivo, ha portato a casa il tricolore, lasciando dietro Carente prima e chiudendo alle spalle del suo avversario diretto dopo. E' grande festa in Umbria per la vittoria di Luca Maria Casagrande Contardi, che si è meritato il passaggio nel campionato della Federazione, dopo aver vinto lo scorso anno la selettiva centro dell'Ohvale 110 Motoasi. A premiare Luca Maria Casagrande Contardi, anche Cristian Farinelli, responsabile del Civ Junior, umbro anche lui, di Petrignano. Casagrande Contardi ha portato per la prima volta in Umbria un titolo giovanile.