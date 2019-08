Ternana, che entusiasmo alla presentazione delle maglie. LE FOTO

Che entusiasmo a Terni per la squadra della città. Il Ternana day è stato un giorno dedicato ai colori rossoverdi e a quello che rappresentano nella comunità di Terni. Nonostante le temperature pomeridiane ancora altissime, la sala consiliare di Palazzo Spada è stata presa d’assalto da tifosi e rappresentanti di Terni e della Ternana, incuriositi dalla presentazione delle nuove maglie con cui la squadra tenterà l’assalto al girone C di serie C. Divise che ricordano il passato più glorioso e il territorio.

In serata la festa si è spostata al Liberati dove è stata svelata la terza maglia, grigia con una serigrafia raffigurante la Cascata delle Marmore. I momenti salienti della giornata negli scatti di Stefano Principi.