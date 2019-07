Roccabeach nel vivo sulla sabbia di Umbertide. Gran finale il 14

L’arena beach allestita dal Volley Umbertide ai piedi della Rocca è è sempre molto affollata. Dopo il torneo 3x3 misto disputato nei giorni di apertura della manifestazione, ben 12 squadre si sono date battaglia nell’ambito del torneo 4x4 open misto. Buona anche la partecipazione al torneo 4x4 under 18 misto e quella ai tornei under 16 Fipav, che si concluderanno nella serata di sabato 13, mentre gli open disputeranno semifinali e finale a partire dal tardo pomeriggio di domenica 14. Sfide molto combattute per il secondo Roccabeach. Nella giornata di giovedì, poi, non è mancata la condivisione e la solidarietà. Il Volley Umbertide e l’Associazione Giacomo Sintini, che già da qualche tempo collaborano e che poco più di un mese fa avevano organizzato PallaVenty4Volley, una 24 ore di pallavolo con lo scopo di raccogliere fondi a favore della ricerca in campo oncoematologico, hanno unito le loro forze anche in occasione del RoccaBeach. Lo stand dell’Associazione Giacomo Sintini ha funzionato a pieno ritmo, mentre il Volley Umbertide ha destinato una parte dell’incasso della serata al sodalizio del “Jack” della pallavolo, che non è voluto mancare all’appuntamento. Ed è stato proprio Sintini, insieme al presidente della società umbertidese Raffaello Agea, che hanno ricordato l’importanza di pensare alla solidarietà come ad un gesto quotidiano. Giovedì in campo anche una squadra formata da alcuni Sirmaniaci, i tifosi della Sir Volley Perugia, che però si è fermata nel girone di qualificazion. Sotto rete, con il nome di Quota 100, si sono esibiti Gianni Eraclei, Cecilia Bastianelli, Roberto Pesi, Simone Procacci, Federica Messina, Maddalena Zuccca, Cristian Nolte, Max Valenti e Annalisa Mierla, vice sindaco di Umbertide che ha un passato da pallavolista e segue la Sir al PalaBarton. (Foto Oreste Testa)