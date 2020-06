Il Perugia compie 115 anni: lo striscione dei tifosi e gli auguri sui social di Cosmi e Ravanelli. Le foto

Oggi il Perugia ha compiuto 115 anni. Sui social non sono mancati gli auguri al club biancorosso, speciali quelli di due autentici pilastri della storia del club: Serse Cosmi ("comunque e ovunque con te") posta una foto in cui, espulso da tecnico, guarda la partita del Perugia con la Juve insieme ai tifosi; Fabrizio Ravanelli invece inserisce un bel cuore rosso ad accompagnare la mitica foto in cui lustra il Grifo tatuato sul braccio dopo la vittoria nel derby con la Ternana al Liberati. Ma tanti sono stati i messaggi di buon compleanno arrivati da ex grifoni e appassionati di calcio. I tifosi - che non hanno potuto organizzare il consueto corteo sino in centro storico - hanno appeso le bandiere ai balconi e hanno affisso uno striscione fuori dallo stadio Curi: "115 anni di amore infinito, tanti auguri Grifo".

