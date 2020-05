14 maggio 2000: il diluvio e il gol di Calori. Il Perugia sfila lo scudetto alla Juve, fa festa Lazio

Venti anni fa, il 14 maggio 2000, allo stadio Curi si scrisse una delle pagine più clamorose del calcio italiano. E il Perugia fu protagonista. All'ultima giornata di campionato, senza più obiettivi in classifica, i grifoni allenati da Mazzone non si scansarono e vinsero 1-0 contro la Juventus grazie al gol di Alessandro Calori. I bianconeri, primi in classifica, persero così lo scudetto che andò alla Lazio (comodo 3-0 all'Olimpico contro la Reggina). Alla fine, dopo circa 75' minuti di attesa, al Curi finisce con la delusione dei bianconeri incapaci di reagire allo sconfitta: Lazio 72, Juventus 71. Perugia e Calori, ma anche la pioggia tra i protagonisti di quel pomeriggio: all'intervallo si scateno un temporale che allagò il Curi (e non solo), Collina con i capitani Conte e Olive fa vari tentativi per riprendere il gioco, poi decide di aspettare e dopo una lunga attesa fa rientrare in campo le squadre. Una giornata passata alla storia (la promozione in B, clicca qui).