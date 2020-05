4 maggio 2014, il Perugia tornava in B: l'1-0 al Frosinone e il gol di Moscati. Foto e video

Sei anni fa il Perugia tornava in Serie B, nove anni dopo l'ultima partecipazione. In mezzo due fallimenti poi la rinascita dai dilettanti. Il 4 maggio 2014 in un Curi strapieno come mai più capitato in campionato nella storia recente del club (19.579 spettatori), il Grifo allenato da Andrea Camplone vinse 1-0 sul Frosinone grazie al gol di Marco Moscati e conquistò aritmeticamente il primo posto in classifica del campionato di Serie C e la promozione diretta. Una data diventata leggenda nella storia del club (clicca qui), la terza promozione in quattro anni dopo il secondo fallimento. Nelle immagini l'esultanza dei giocatori, lo spettacolo degli spalti, l'invasione di campo dei tifosi e la gioia di alcuni protagonisti di quella stagione a iniziare dal presidente Massimiliano Santopadre.