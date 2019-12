Samp-Juve: Cristiano Ronaldo vola a 256 centimetri e segna il gol della vittoria

In Sampdoria-Juventus, a fare notizia non è la vittoria che riporta i bianconeri di Maurizio Sarri in testa alla classifica e neanche la serata del record di Gigi Buffon con 647 presenza in serie A. A conquistare la ribalta è Cristiano Ronaldo. Sempre lui, ancora lui, che a conferma non solo di una classe cristallina, ma anche di una condizione fisica invidiabile, che gli consente di realizzare un gol destinato a entrare nel ristretto novero delle prodezze di CR7.

Per approfondire leggi anche: I candidati ai Globe soccer awards 2019

E' il 45' e da 10 minuti la Sampdoria è riuscita a pareggiare con Caprari il gol - anche quello da applausi - di Paulo Dybala: Alex Sandro dalla sinistra recapita in area di rigore un cross che sono all'apparenza sembra fuori dalla portata dei compagni. Impossibile per tutti, tranne che per Cristiano Ronaldo, che con un classico stacco da basket - in terzo tempo - vola altissimo e va ad impattare la palla a 256 centimetri di altezza. Elevazione di 70 centimetri. Un gol fantastico, che solo i fenomeni sanno confezionare.