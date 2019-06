Don Matteo fa tappa a Trevi e in Valnerina

Giornata a Trevi per la troupe di Don Matteo. La "capitale dell’olio" ha ospitato la fiction record di telespettatori. I luoghi interessati dalle riprese sono stati Piazza Mazzini, via Roma, Villa Fabri, Rotonda di San Martino presso viale Ciuffelli e il cimitero monumentale. Terence Hill, venerdì 14 giugno, sarà invece a Vallo di Nera per girare alcune scene della dodicesima edizione della fiction, prossimamente in onda su Rai 1. La troupe di Lux Vide, diretta dal regista Androsiglio, arriverà nel caratteristico centro della Valnerina sin dalle prime ore del mattino. Molto atteso dagli abitanti di Vallo l'arrivo del protagonista che si cimenterà nella classica volata in sella alla bici, tra le viuzze in pietra del paese. A fare da sfondo alle riprese ci saranno il campanile della chiesa di Santa Maria, il portico di Portella, il girone delle mura, piazza Umberto primo e il Torrione.