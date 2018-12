Benvenuto 2019: piazze piene e voglia di festa in tutta l'Umbria - FOTO

Benvenuto 2019!!! Piazze piene e feste in ogni parte dell'Umbria nella notte di San Silvestro per dare l'addio all'anno vecchio e salutare quello nuovo. Da Perugia ad Assisi, dal Trasimeno all'Altotevere, da Orvieto a Terni, da Foligno a Spoleto, migliaia di persone si sono ritrovate per il tradizionale cenone, gli immancabili fuochi d'artificio e l'appuntamento con la musica in piazza.

Tantissima gente a Perugia e musica per tutti i gusti. Dalla disco in via Baglioni alla streetband tutta al femminile Girlesque nelle scale di palazzo dei Priori. Ritmi e percussioni brasiliane della banda Ire’ in corso Vannucci. e poi tutti ai giardini Carducci per il brindisi di mezzanotte e i giochi pirotecnici che hanno scandito l’arrivo del nuovo anno.