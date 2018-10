Addio ghiaccio e neve sulle strade in inverno: arriva un nuovo mezzo

Cresce il parco di mezzi a disposizione degli enti locali in vista dei disagi tipici della stagione invernale, in un territorio impervio come quello dell’area spoletina e della Valnerina. Con il prossimo arrivo dei mesi più rigidi dell’anno, infatti, l’area viabilità della Provincia di Perugia ha consegnato un “autocarro 4x4 con ribaltatore accessoriato con vomere e spargisale” alla zona 4 di Spoleto–Norcia, per un investimento di 120 mila euro, al fine di fronteggiare possibili situazioni di neve e ghiaccio. Si tratta di un mezzo le cui attrezzature sono aggiornate con le ultime evoluzioni disponibili sul mercato.