Le foto Sfida a tennis tra sindaco e parroco. Ecco chi ha vinto

Come nella migliore tradizione di Peppone e don Camilo a Pietralunga è andata in scena, o meglio in campo una inedita sfida a colpi di diritto e rovescio, laico-religiosa, in occasione della inaugurazione del nuovo campo da tennis all'interno degli impianti sportivi. Il sindaco Mirko Ceci ed il parroco don Francesco Cosa, con fascia tricolore e tonaca d’ordinanza, sono scesi in campo per una una inedita sfida al meglio dei 3 giochi. Alla fine ha prevalso il primo cittadino per 2 a 0.