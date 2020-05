Le foto Giuramento con mascherina per gli agenti della polizia

Cerimonia di giuramento in mascherina di 30 agenti in prova del 208° corso all’istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato “Rolando Lanari” di Spoleto. Gli agenti, al termine del percorso formativo, arrivano a gruppi nel rispetto della norma anti contagio Covid 19 all'istituto diretto dal primo dirigente Maria Teresa Panone, per poi raggiungere le sedi di servizio per il tirocinio applicativo. Il percorso formativo iniziato il 29 agosto del 2019 ha visto la partecipazione di 445 allievi.