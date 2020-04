Super Luna, lo spettacolo con le foto più belle scattate da ogni parte del mondo

Ai tempi del Coronavirus è arrivato uno spettacolo per tutto il mondo. Si tratta della Super Luna più vicina del 2020. E' apparsa il 7% più grande e il 15% più luminosa di una normale Luna piena. Il fenomeno fra il 7 e l'8 aprile.

E' la terza dell'anno, dopo quelle di febbraio e marzo 2020, una scoperta che ha esalto la bellezza del cielo notturno, dal balcone o dalla finestra, in un periodo in cui ci si vive in casa per limitare la diffusione del coronavirus SarsCoV2. Un momento delizioso. Le foto che proponiamo sono davvero suggestive e stanno li a testimoniarlo.