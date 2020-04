Incendio a casa Draghi, impazza l'ironia: da Grisù al Trono di Spade. Ma c'è persino chi pensa al complotto

"Nella notte più buia dell'euro, va a fuoco la casa di Mario Draghi. Cari complottisti, c'è lavoro per voi". Fioccano i post ironici la mattina dopo l'incendio che ha interessato la casa dell'ex presidente della Banca centrale europea, in Umbria, a Città della Pieve. Su Twitter c'è chi pubblica un drago, chi una freddura, chi utilizza l'evento per un messaggio a doppio senso: "Se Draghi fosse assicurato con il #MES adesso si vedrebbe ricostruita la casa, ma dovrebbe ospitare l'assicuratore e la sua progenie fino al 2080, assicurando loro vitto e alloggio e intestandogli i suoi conti bancari". E c'è davvero chi ci vede dietro un complotto: "Mi sa che Draghi ci pensa ad arrivare. La testa di cavallo è stata recapitata". C'è persino chi mette in relazione la presenza di Draghi in Umbria con i provvedimenti restrittivi del governo: "Constatazione un po’ acida. O Mario Draghi è alla Pieve da inizio marzo o ha fatto come quei milanesi che abbiamo "criticato" ed è fuggito verso la seconda casa". E ancora: "Incendio nella casa di Mario Draghi a Città della Pieve. Ufficialmente dicono che sia dovuto alla canna fumaria. La coincidenza è che l'incendio scoppi ora che Draghi sia vicino a diventare premier. Avvertimento e guerra tra élite in corso?". C'è persino chi paragona Draghi a Grisù: "Sarà come lui: quando si arrabbiava non si controllava e incendiava tutto". Naturalmente fin troppo facile l'associazione con il cognome dell'economista e la pubblicazione degli amati animali fantastici di Daenerys Targaryen, l'amata regina del Trono di Spade che di draghi he aveva ben tre.

A fuoco il sito abitativo di #Draghi questa la testimonianza a caldo "Colpa mia ho scordato di starnutire nel flesso del gomito" pic.twitter.com/5i02FsC1My — l'oca giuliva (@100x100mbecille) April 8, 2020