Coronavirus, il flash mob che commuove. Le immagini dell'Italia che canta e applaude fanno il giro del mondo

Coronavirus, dall'Inno di Mameli a O mia bela Madunina e poi applausi a non finire per i sanitari impegnati nell'emergenza. Un doppio flash mob che commuove tutti quelli che vivono in prima persona questi momenti di grande difficoltà. Le immagini dell'Italia che canta e suona sui balconi con strumenti anche improvvisati, come ad esempio pentole e padelle, fanno il giro del mondo. Battimani, fazzoletti sventolati, qualcuno ha usato persino il megafono per intonare qualche strofa e dire "Forza" al Paese intero. Venerdì 13 marzo il flash mob musicale, sabato 14 - alle 12 in punto - il lungo applauso dal balconi per dire grazie a medici e infermieri. L'iniziativa è partita dal gruppo Facebook "Applaudiamo l'Italia" che in pochi giorni ha superato i 350mila iscritti.