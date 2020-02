Grande festa nel centro storico di Foligno, sabato 22 febbraio 2020, per il Carnevale dell'Abbraccio, organizzato per il terzo anno dalla Caritas diocesana. Quasi cinquanta bambini accompagnati dai propri genitori si sono ritrovati nel pomeriggio al Chiostro di San Giacomo per festeggiare il Carnevale, riempiendo di allegria e di festa il quartier generale dell'organismo diocesano, per l'occasione riempito di festoni e decorazioni. Maschietti con i costumi da supereroi come Batman e Spiderman, bambine vestite da principesse della favole come Biancaneve e Elsa, i più piccoli travestiti da animali pelosi come pecorelle e leoni. I bambini presenti, tra cui quelli della Quintanella di Scafali e di San Giovanni Profiamma, sono stati gli assoluti protagonisti (foto a cura di Gabriele Grimaldi).



