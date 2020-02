Coronavirus, task force Umbria: "In caso di sintomi evitare ospedali e pronto soccorso. Usare il telefono"

Seguire con grande attenzione tutte le indicazioni che arrivano dal Comitato operativo del dipartimento nazionale della Protezione civile, tenere alta l'attenzione evitando comunque allarmismi, approfondire i casi sospetti. La task force della Regione Umbria che si è riunita la mattina del 22 febbraio nel centro di Foligno si è data regole chiare e molto definite. In attesa di dettagliare meglio il caso sospetto emerso sino ad ora, ha ribadito ai cittadini di seguire le raccomandazioni in merito agli aspetti igienico sanitari e soprattutto di contattare i sanitari soltanto telefonicamente in caso di sintomi influenzali, evitando di recarsi negli ambulatori o nei pronto soccorso.