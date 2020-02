VOLLEY

Umbria volley, Sir-Lube, spettacolo d'apertura della finale di Coppa Italia

Spettacolo di apertura della finale di coppa Italia di volley maschile all'Unipol Arena. In campo alle 18 Sir Conad Perugia e Lube Civitanova. Le due formazioni hanno battuto in semifinale rispettivamente Modena per 3-1 e Trento per 3-2 in rimonta.