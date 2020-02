Domenica 9 febbraio 59esima edizione del carnevale di Sant'Eraclio a Foligno. Pezzi di cartapesta sparsi ovunque. Spray e pennelli in mano per rifinire gli ultimi dettagli colorati. Un corri corri continuo per non lasciare nulla al caso. E quella felicità dal sapore magico che si percepisce al volo entrando nei luoghi dove le idee si trasformano in realtà. Ecco cosa si trova nel cuore pulsante del Carnevale dei Ragazzi 2020 di Sant’Eraclio come testimoniano le foto di Marco Cardinali.