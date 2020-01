Elezioni, anche Ivan Zaytsev sul palco con Bonaccini dopo la vittoria in Emilia Romagna

C'era anche il campione di pallavolo Ivan Zaytsev in piazza Grande a Modena, lunedì 27 gennaio, a festeggiare la conferma di Stefano Bonaccini alla guida della Regione Emilia Romagna. Lo schiacciatore della Leo Shoes Modena e della Nazionale ed ex giocatore della Sir Safety Conad Perugia, che già durante la campagna elettorale si era schierato con il governatore uscente (leggi la notizia) ha commentato sorridendo la battuta di Bonaccini, che riferendosi a Salvini - soprannominato "capitano" dal popolo leghista - ha detto: "L'unico capitano che riconosco è Ivan Zaytsev". "L'accostamento è chiaro - ha detto Ivan - e non posso che esserne felice. Felice per Stefano, che ringrazio per il lavoro svolto. Domenica notte ci siamo sentiti verso le 3, quando la tensione era alta. Ora spero che abbia un po' di tempo per dormire e riprendersi perché negli ultimi giorni ha dormito veramente poco". Un plauso anche a ciò che hanno fatto le Sardine: "Si è rivelato un movimento bellissimo, capace di riportare in pazza la gente, soprattutto i giovani".