Venezia, lo spettacolo della regata delle Befane - Le foto

E' un appuntamento tradizionale che continua ad incantare. La tradizionale ’Regata delle befane' si svolge a Venezia il giorno dell'epifania e quest'anno è giunta alla sua quarantaduesima edizione.

Una gara, ma soprattutto una festa, che ha visto sfilare, con partenza da San Tomà, "giro del paleto" al rio di san Polo e arrivo sotto al ponte di Rialto, cinque "mascarete", condotte da altrettante befane, ovvero da gondolieri over 50, abbigliati in maniera inappuntabile per l’occasione, con l’unica differenza di avere in mano, invece di una scopa, il loro inseparabile remo.

A fare da cornice alla competizione, patrocinata dal Comune e della Regione, numerose barche a remi con a bordo, oltre che tanti sostenitori, anche Babbi Natale e Befane che hanno ulteriormente colorato e reso allegra la competizione, mentre in riva del Vin le Pink Lioness in Venice hanno dispensato agli spettatori in attesa cioccolata calda, tè, vin brulè, nonché, ai più piccoli, anche caramelle e dolcetti. A tagliare per prima il traguardo del ponte di Rialto, segnalato da una gigantesca calza, è stata la mascareta marrone di Riccardo Romanelli "San Vio", che ha preceduto quella gialla di Sandro Inchiostro "Saccarosio" e quella arancione di Francesco Guerra "Malaga", che non è riuscito così a bissare la vittoria del 2019.

