Abbattuta la statua di Zlatan Ibrahimovic a Malmoe. Il commento choc dello sculture

Atto vandalico, in Svezia, ai danni della statua di Zlatan Ibrahimovic che è stata abbattuta. La scultura, realizzata nella città natale del neo attaccante del Milan da Peter Linde, è stata segata alla base nella notte. E non è la prima volta che la statua subiva dei danneggiamenti. Da qui la provocazione, o proposta reale, di Linde: portarla a Milano, dove Ibrahimovic è stato accolto calorosamente dai tifosi milanisti (guarda il video), entusiasti del suo ritorno a 8 anni di distanza dall'ultima volta in rossonero. "Sono davvero scioccato, per fare un danno del genere serve del tempo, evidentemente più di qualcuno ha assistito alla scena ma non ha fatto nulla a riguardo. A questo punto mettetela a Milano, è un buon posto. Lì i tifosi lo adorano, non come qui", ha commentato lo scultore una volta appresa la notizia del raid notturno.