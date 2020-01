Le foto. Saldi al Valdichiana Outlet Village, pienone nel primo giorno delle vendite con gli sconti

Primo giorno di saldi invernali con i negozi affollati al Valdichiana Outlet Village. Per tutto il giorno di sabato 4 gennaio, la struttura in provincia di Arezzo (frequentatissima anche da clienti che arrivano in particolare dalle province di Perugia e Siena, oltre che dal resto del centro Italia) è stata presa d'assalto da consumatori a caccia dell'affare o comunque dell'acquisto a prezzo ribassato. Oltre due chilometri di coda all'uscita della Perugia-Bettolle, ma traffico decisamente più intenso e attese anche al casello Valdichiana dell'autostrada A1. Si prevede il pienone anche per il resto del lungo ponte dell'Epifania: domanica 5 gennaio e lunedì 6. Le vendite con gli sconti andranno avanti sino all'inizio di marzo.

Guarda anche Saldi, le regole per evitare fregature