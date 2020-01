Tumori cerebrali, tecnica operatoria innovativa di Sandro Carletti, ex direttore della neurochirurgia di Terni

Una tecnica estremamente sofisticata ed innovativa per l'asportazione di tumori cerebrali è stata collaudata all'Istituto fiorentino di cura e assistenza (Ifca) di Firenze. Si tratta di un metodo che prevede l’utilizzo combinato dell’ecografo intraoperatorio neuronavigato e del neuronavigatore cerebrale, consentendo di trattare questo tipo di neoplasie in modo sempre più mininvasivo, sicuro e radicale, con tempi di recupero più veloci e più speranze per i pazienti. In sala operatoria il dottor Sandro Carletti, da poco più di un anno alla direzione della neurochirurgia dell'Ifca, che, insieme alla sua equipe composta dai dottori Alessandro Di Chirico, Elisabetta Peppucci e Matteo Rasi, in pochi mesi ha già effettuato con successo otto interventi con questa tecnica innovativa.

“Con questo metodo altamente tecnologico – spiega Carletti, ex direttore del dipartimento di Neuroscienze e della struttura di Neurochirurgia dell'Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni – abbiamo potuto asportare tumori cerebrali benigni e maligni in modo più sicuro per il paziente e più radicale, con risultati importanti sia in termini di prognosi che di sopravvivenza. Senza contare che questo tipo di approccio cranico molto meno invasivo, più limitato e al tempo stesso più accurato, ha il vantaggio di ridurre i tempi operatori, il trauma chirurgico e il dolore post operatorio, diminuendo anche i tempi di degenza in ospedale e accelerando quindi il rientro a casa”.

