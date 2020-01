Perugia, Capodanno con migliaia di persone in centro per la festa di benvenuto al 2020

Corso Vannucci e centro storico gremito, a Perugia, per l'addio al 2019 e il benvenuto al 2020. E' stata notte di Capodanno da autentico pienone per le vie dell'acropoli, con perugini e turisti che si sono dati appuntamento nel salotto buono del capoluogo per festeggiare. Migliaia di persone, poco prima della mezzanotte, si sono assiepate ai giardini Carducci per ammirare il tradizionale spettacolo di fuochi d'artificio. E poi tutti in corso Vannucci, piazza Matteotti e via Mazzini per ballare a ritmo della disco music e sulle note delle band che hanno regalato ore di gioia e di divertimento. Suggestivo lo spettacolo dei trampolieri e l'allegoria dei Re Magi in costume, che hanno attraversato il centro storico fra due ali di folla.

Fotoservizio Giancarlo Belfiore