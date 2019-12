Elena Santarelli in gran forma insieme al marito Bernardo Corradi: le foto della vacanza alle Maldive

Elena Santarelli in gran forma insieme al marito Bernardo Corradi. Sono in vacanza alle Maldive, un periodo di riposo con tutta la famiglia dopo un anno che è stato davvero molto impegnativo per la coppia. Elena ha postato alcune fotografie sul suo profilo Instagram e in uno di questi scatti, molto commentato, appare mano nella mano in spiaggia con Bernardo. I due sono sorridenti e distesi. In vacanza con loro ci sono i figli Greta e Giacomo.

