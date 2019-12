Regina Elisabetta, le foto più belle del Natale a Sandringham senza Harry e Maghan: Kate incanta con i figli

Auguri Vip

Natale, video di auguri di Michelle Hunziker su Instagram: ecco a chi è dedicato e perché

Michelle Hunziker ha affidato a un video sul suo profilo Instagram gli auguri di Natale a tutti i suoi fan - ben 4,2 milioni i suoi follower - in occasione del 25 dicembre. La bella e simpatica conduttrice svizzera ha registrato un video di un minuto insieme ai suoi cani, dedicato soprattutto alle sue fan e alle donne in generale. "Prendetevi del tempo per voi, per lo svago e il tempo libero", ha ...