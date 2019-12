Vigili del fuoco in azione nella mattina di martedì 24 dicembre per mettere in sicurezza una pianta che rischia di crollare sopra un'abitazione in via Crocella, a Magione. Il personale del distaccamento di Perugia si è recato sul posto con un mezzo speciale e ha operato attuando tecniche di soccorso speleo alpino fluviale per intervenire in sicurezza e rimuovere l'albero che rischia di precipitare sopra la struttura. In questi giorni, soprattutto a causa del maltempo che ha investito l'Umbria, sono state decine gli interventi dei pompieri in tutta la regione.



Leggi anche: Il vento abbatte una quercia secolare a Perugia