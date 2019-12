Buone feste 2019, Google lancia il doodle di Natale: ecco quelli degli ultimi anni

Google, il motore di ricerca più utilizzato al mondo, ha rilasciato a mezzanotte di lunedì 23 dicembre il doodle per gli auguri di buone feste per l'anno 2019. Una grafica sempre originale e molto attesa dagli internauti, che seguono sempre con attenzione i doodle pubblicati quotidianamente, molti dei quali attinenti a ricorrenze, date, anniversari, fatti o personaggi del passato o, come nel caso di oggi, auguri per le imminenti festività natalizie. Nella galleria fotografica qui riportata, le grafiche dei doodle rilasciati lo scorso anno e nel 2017 in occasione del triduo di Natale.



