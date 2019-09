Sciopero per il clima, studenti in piazza anche a Perugia

C'è anche Perugia fra le oltre 200 città italiane in cui si svolgono le manifestazioni di Fridays for future, lo sciopero per il clima organizzato dalla sezione italiana del movimento di Greta Thumberg per richiamare l'attenzione sulla tutela dell'ambiente. Migliaia di giovani si sono ritrovati in piazza Partigiani e hanno sfilato fino ai giardini Carducci.

Fotoservizio Giancarlo Belfiore