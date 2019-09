Tre umbre nel Conte 2: Sereni, Agea e Ascani nel nuovo governo

Anna Ascani viceministro all'Istruzione, Marina Sereni agli Esteri, Laura Agea sottosegretaria agli Affari europei. Ecco gli umbri della pattuglia si viceministri e sottosegretari del governo giallorosso. Due piddini e una grillina. Resta fuori dal Conte II il commissario del Pd Walter Verini, veltroniano, dato inizialmente per papabile sottosegretario all'editoria. Quello scranno è andato a un altro piddino, vicino a Zingaretti, Andrea Martella. Ascani, 32 anni, in quota renziana, affianca Sereni, in quota Zingaretti. Agea, 41 anni, ex palamentare europea rientra nella compagine pentastellata dopo la mancata rielezione nel consesso Ue alle ultime europee. Marina Sereni, 59 anni, già vicepresidente della Camera, è stata anche vicepresidente del Pd.